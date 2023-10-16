الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي - 90، بروريف"

سلم مصنع "أورال فاغون زافود" وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من دبابات "تي 90 إم، بروريف" و"تي – 72" المطورة المزودة بأجهزة الحماية الإضافية.

ونزلت الدبابات الحديثة القابلة لأداء مختلف أنواع المناورة من خط التجميع في مصنع "أورال فاغون زافود" الذي يحتفل اليوم بذكرى مرور 87 عاما على تأسيسه. ويجري العمل على تجميع الدبابات في المصنع ليلا ونهارا، ويقوم عماله ومهندسوه بتجميع الدبابات وضبط أجهزتها واختبارها، وكل ذلك من أجل أن تظهر المدرعات الروسية أفضل خصائصها في الخط الأمامي للمعركة.

يذكر أن وزن دبابة "تي – 90 إم، بروريف" بلغ 48 طنا، وينتج محركها التوربيني قوة 1130 حصانا، سرعتها على الطريق المعبدة 70 كلم/ساعة، وتسير الدبابة إلى مسافة 550 كلم دون أن تتزود بالوقود، طاقمها 3 أفراد، دروعها مركبة مع صفائح بلاستيكية داخلها.

وتضم أسلحتها مدفع أملس الماسورة عيار 125 ملم من طراز 2А46М-5 ورشاشين أحدهما عيار 7.62 ملم، وثانيهما رشاش مضاد للجو تم وضعه على منصة متحكم فيها عن بعد. وبمقدور المدفع إطلاق النيران بقذائف خارقة الدروع والشديدة الانفجار، فضلا عن الصواريخ الموجهة الخارقة للدروع التي تطلق إلى مسافة 5 كلم.

وتتوفر في الدبابة ظروف الراحة، بما فيه مكيف الهواء والكراسي التي يتم ضبطها وكاميرات المنظر الخلفي، فضلا عن جهاز أوتوماتيكي لتعمير المدفع.

المصدر: نوفوستي