الصناعة الروسية تبدأ في إنتاج منظومات حيوية لتنقية الهواء

ستدخل أول منظومة بيولوجية لتنقية الهواء في روسيا حيز الإنتاج الصناعي في عام 2024.

قالت تاتيانا كروبنوفا، الأستاذة المساعدة في قسم البيئة والتكنولوجيا الكيميائية بجامعة جنوب الأورال الحكومية، إنه يتم تنقية الهواء عن طريق ضخه باستخدام الطحالب الحية ونباتات أخرى، بينما يمكن للمنظومة أيضا مراقبة جودة الهواء ورطوبته.

فهي تضخ الهواء عبر الطحالب، مما ينظّفه من الفورمالديهايد والسموم الأخرى والغبار الخطير ويرطّبه أيضا إلى المستوى الأمثل.

وأوضحت كروبنوفا قائلة: " في المرحلة التجريبية، التي استمرت لعدة أشهر، اخترنا المواد المثالية وتجنبنا أوجه القصور. ومن المقرر أن يتم البدء في إنتاج هذه المنظومة بحلول صيف عام 2024".

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وحسب العالمة تم تجميع الأجهزة الحيوية من هذا النوع وبهذا التصميم لأول مرة في روسيا، وإن لم يكن لأول مرة في العالم. وقالت إن "النسخة المجمعة مخصصة لأن توضع داخل المباني، ولكن يمكن توسيع نطاق استخدامها ليشمل مستوى المناطق المأهولة بالسكان. وتتم تنقية الهواء عن طريق ضخه عبر وحدة نباتية تحتوي على طحالب ونباتات حية. ويمكن للأجهزة أيضا مراقبة جودة الهواء وترطيبه. وهي مدمجة في نظام المنزل الذكي."

وأضافت أن الأجهزة حصلت على براءة الاختراع في إصداراتها المختلفة، مع البرمجيات الخاصة بتشغيلها الصحيح. أما نسختها المخصصة لأن توضع خارج المباني فيمكن استخدامها في أي وقت من السنة.

يذكر أن جامعة جنوب الأورال الحكومية تُجري أبحاثا مبتكرة في معظم المجالات ذات الأولوية لتطوير العلوم والتكنولوجيا. ووفقا لاستراتيجيا التطوير العلمي والتكنولوجي لروسيا، يتم تركيز الجامعة على تطوير مشاريع علمية كبيرة متعددة التخصصات في مجال الصناعة الرقمية وعلوم المواد والبيئة. وفي عام 2021 فازت جامعة جنوب الأورال الحكومية بالمسابقة ضمن برنامج "أولويات 2030".

المصدر: تاس