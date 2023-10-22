روسيا تدعم أسطولها البحري بـ "سفينة حفارة" جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في الجيش حصل على سفينة بمواصفات خاصة تستخدم في تجريف وحفر قاع الموانئ والممرات المائية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة: "يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أقيمت في سيفيرودفينسك احتفالية خُصصت لرفع علم البحرية الروسي على سفينة جديدة من نوع RDB 66.42M تم تطويرها لصالح الأسطول الشمالي في الجيش".

وأضاف البيان: "هذه السفينة تستخدم في حفر وتجريف الممرات المائية، وسيتم ضمها لمجموعة سفن الأسطول الشمالي. اجتازت السفينة جميع الاختبارات المطلوبة، وتستكمل حاليا الإجراءات لنقلها لقاعدة بيلومورسك البحرية، ومن هناك سيتم إطلاقها لتنفيذ مهامها".

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يبلغ طول السفينة الجديدة 65 مترا، وعرضها 12م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 900 طن، وجهّزت بمعدات خاصة تمكنها من حفر وتعميق الممرات والقنوات المائية في البحار والموانئ، كما يمكن الاعتماد عليها في عمليات استصلاح وحفر السدود.

المصدر: سلاح روسيا