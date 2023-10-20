روسيا بصدد تطوير نظام رؤية ليلية للتنقلات السرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سيسمح جهاز الرؤية الليلية "فلينت" للجيش الروسي بعدم تشغيل المصابيح الأمامية في السيارات والدراجات النارية الرباعية العجلات في أثناء السير ليلا.

تقوم شركة " مختبر ب بي شا" بناء على الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة، بتطوير نظام الرؤية الليلية "فلينت" الذي يوفر حركة سرية على الدراجات النارية الرباعية العجلات في منطقة العمليات الحربية. صرح بذلك دينيس أوسلومنكو، مديرعام الشركة المصنعة للأجهزة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

vsepokupkitut.ru

وقال:" استمعنا في منتدى الجيش العسكري التقني إلى التوصيات المتعلقة بنظام الرؤية الليلية الخاص بنا الذي تم تطويره على أساس أجهزة التصويب الحرارية من تصنيع شركة "ليغات". ونتيجة لذلك، نقوم الآن بتطوير نظام للمركبات ودراجات الدفع الرباعي النارية، التي ستستخدمه على سبيل المثال، لإجلاء الجرحى من ساحة المعركة. وسيسمح هذا النظام بعدم تشغيل المصابيح الأمامية أثناء السير في الظلام وتجنب الاكتشاف من قبل العدو. ويجب أن تكون التكنولوجيا جاهزة بحلول منتصف نوفمبر المقبل تقريبا".

وقال أوسلومنكو إن "فلينت" يتم تركيبه في الجزء الأمامي من الدراجة الرباعية الدفع أو على سطح السيارة، ويتم تزويده بالطاقة الكهربائية. ويمكن عرض الصورة من النظام على شاشة أو في النظارات المزودة بشاشات LCD التي يرتديها السائق. وتستغرق عملية تركيب الجهاز بضع دقائق.

يذكر أن " مختبر ب بي شا" هي شركة روسية، تقدم خدمات ومنتجات في مجال أمن المعلومات، بما في ذلك أجهزة حماية خطوط الهاتف، وحاصرات الاتصالات اللاسلكية وأجهزة التشويش على الطائرات بدون طيار، ولا سيما البنادق المضادة للمسيّرات الجوية من طراز LPD-801 وLPD-802، بالإضافة إلى مجمع "تريتون" الإلكتروني.

المصدر: تاس