روسيا تزوّد مقاتلات "سو- 57" من الجيل الـ5 بصواريخ فرط صوتية

تتفوق مقاتلة "سو- 57" الروسية من الجيل الخامس على مقاتلتي F-22 وF-35 الأمريكيتين ومقاتلة J-20 الصينية من حيث القدرة النارية وتنوع وسائل التدمير، كما تم تزويدها بصواريخ فرط صوتية.

والميزة الرئيسية لمقاتلة "سو-57" هي استخدام أحدث صاروخ روسي بعيد المدى، وهو صاروخ إر – 37 إم" الفرط الصوتي "جو – جو" الذي تصل سرعتها إلى 6 ماخ ( نحو 7500 كيلومتر/ ساعة)، وبمقدوره تدمير الأهداف الجوية المحلقة بسرعة فوق الصوتية حتى 2500 كلم/ساعة على مسافة تزيد عن 350 كيلومتر، فضلا عن صواريخ "إر -77 إم" التي تنتج حاليا على دفعات.

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وتتوزع كل تلك الصواريخ داخل هيكل الطائرة حيث يمكن أن توضع 6 صواريخ بعيدة المدة وصاروخان قصيرا المدى. وإضافة إلى ذلك يمكن أن تحمل المقاتلة الروسية صاروخيْن تحت جناحيها. وفي هذه الحال ستقل قدرة الطائرة على التخفي عن الرادارات، لكن قدرتها النارية ستزداد أضعافا. كما يمكن أن تحمل المقاتلة 8 قنابل موجهة حائمة من طراز "كاب – 500" وحتى من طراز "كاب – 1500 " بوزن 1500 كلغ.

يذكر أن "إف -35" الأمريكية، بصفتها مقاتلة صغيرة الحجم ووحيدة المحرك، يمكن أن تحمل داخل هيكلها 4 صواريخ "جو – جو" من طراز AIM-120C/D ذي مدى العمل حتى 270 كلم أو قنابل وصواريخ "جو – أرض" مثل Storm Shadow.

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جدير بالذكر أن "سو-57" تزود في الوقت الراهن بمحرك АЛ-41Ф1 التوربيني النفاث. لكن سيتم تزويدها قريبا بمحرك من جيل جديد أطلق عليه "إزديلي 30" سيتفوق على جميع مثيلاته من حيث القدرة والفعالية. وسيكون بمقدوره ضمان التحليق بالسرعة فوق الصوتية، ما ستجعل "سو- 57" تتفوق على "إف – 35" البطيئة التي لا تزيد سرعتها عن 850 كلم/ساعة. وقال الخبير العسكري الروسي إليكسي ليونكوف إنه يمكن أن توصف "سو-57" بعد تطويرها، بأنها طائرة قاتلة للطائرات الشبحية الغربية كلها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا