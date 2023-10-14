روسيا تخطط لإنتاج طائرة شحن جديدة من فئة "إيل"

تخطط روسيا لإنتاج طائرة شحن عسكري جديدة من فئة "إيل" بمحركات توربينية نفاثة.

ومن شأنها أن تحل محل أسطول طائرات"آن-26" و"آن - 72". صرح بذلك مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية وقال إن المقصود بالأمر هو تحديث طائرة النقل الخفيفة من طراز "إيل -112 في"، وأضاف إن هذا المشروع سيخضع لعملية إعادة التصميم، وسيحصل على تسمية "إيل – 212".

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وستقتبس الطائرة الجديدة من سابقتها أجهزة قيادة الطائرة وهيكلها. وستحصل الطائرة الجديدة أيضا على محركات "بي دي -8" التوربينية النفاثة بدلا من محركات "تي في-117 إس" التوربينية المروحية. وسيتم تركيبها فوق الجناحيْن، كما هو الحال لدى طائرة "آن -72"، الأمر الذي سيضمن إقلاعها من مدارج غير مجهزة ومطارات ترابية. أما مآخذ الهواء المرفوعة للمحركات فستستبعد عمليا فرصة امتصاص النفايات الترابية بمختلف أنواعها من الأرض.

وسيعاد تصميم جناحي الطائرة والشاسي، وسيتم تركيب دورتيْن جديدتيْن للوقود والسائل الهيدروليكي.

وقال المصدر إن الطائرة الجديدة لها قدرة على نقل حمولة أكبر بفضل المحركات الأقوى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا