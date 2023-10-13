روسيا تطور شرائح إلكترونية جديدة للمعدات الطبية والصناعية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها طورت جبلا جديدا من الشرائح الإلكترونية التي تسخدم في المعدات الطبية والصناعية، للاستغناء عن تلك التي تسودرها روسيا من الخارج.

وقالت المؤسسة في بيان لها: "تمكن الخبراء في شركة Ruselectronics التابعة لمؤسستنا من تطوير شرائح إلكترونية جديدة تستخدم في العديد من أنواع الأجهزة، للاستغناء عن الشرائح التي تسودرها روسيا من دول أخرى".

وتبعا للبيان فإن الشرائح الجديدة ستسخدم في المعدات الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة دعم الحياة وأجهزة التنفس الاصطناعي، كما أن بعضها ستستعمل في أجهزة الإنذار التي تطورها شركة Pulsar الروسية لاستخدامها في المنشآت الصناعية.

ومن جانبه قال المدير العام لشركة Pulsar الروسية، سيرغي بوروفوي: "الشرائح الروسية الجديدة لا تقل جودة عن تلك الأجنبية التي كنا نستوردها، وتضاهيها بالسعر، تستكمل Ruselectronics حاليا إنتاج دفعة تجريبية من منها، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج الصناعي الضخم لهذه الشرائح عام 2024.

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وأضاف: "نأمل أن تصل حصة شركتنا في السوق الروسية في مجال مكبرات الصوت وأجهزة الإنذار إلى 30%، يمكننا إنتاج مكبرات صوت تشغيلية ذات نطاق عريض، هذه الأجهزة تأخذ الإشارات الصوتية الصغيرة وتضخمها إلى مستوى مناسب ليتم معالجتها بواسطة أجهزة أخرى.

المصدر: فيستي