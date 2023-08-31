روسيا تطور تقنيات مميزة لأجهزة ترشيح الدم

تمكن علماء من جامعة تومسك التقنية من تطوير أغشية ترشيح جديدة تساعد على تحسين عمل أجهزة تنقية الدم المتنقلة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة:"تمكن علماء من جامعتنا من تطوير أغشية ترشيح جديدة تستخدم في أجهزة الترشيح المتنقلة التي تستعمل في الحالات الطارئة، الأغشية الجديدة تقوم بترشيح نوعي لكريات الدم البيضاء في وتعمل بكفاءة أكبر مقارنة بنظائرها الأجنبية المستخدمة حاليا، تم اختبار هذه الأغشية بنجاح في معهد كيروف الروسي للأبحاث الطبية والبيولوجية".

ومن جهته قال يفغيني بولباسوف، مدير مشروع تطوير الأغشية المذكورة وكبير الباحثين في كلية أبحاث التقنيات الطبية في جامعة تومسك: "الأغشية التي تمكنا من تطويرها تعتبر أكثر كفاءة بنسبة 40% تقريبا مقارنة بنظائرها اليابانية التي تتوافق مع المعايير العالمية، تمكنا من صنع أغشية رقيقة وتضم طبقات أقل، ولكنها تقوم بترشيح الدم بنفس كفاءة الأغشية المستوردة، هذه الميزات تؤثر بشكل إيجابي على أجهزة ترشيح الدم وتسرع عملها".

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وتعتبر عملية ترشيح كريات الدم البيضاء إجراء إلزاميا لتحسين سلامة الدم عند أخذه من المتبرعين، كون بعض كريات الدم الموجودة في دم المتبرع قد تسبب ردود فعل مناعية غير مرغوب فيها لدى الأشخاص الذين يحصلون على هذا الدم، لذا يخضع دم المتبرع لعملية معالجة طويلة ومكلفة إلى حد ما في مراكز نقل الدم، وباستخدام أجهزة خاصة.

المصدر: فيستي