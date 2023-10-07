لأصحاب الملايين.. غواصة خاصة توفر لأصحابها تجربة مميزة في استكشاف الأعماق!

كشفت شركة U-Boat Worx الهولندية في معرض اليخوت بموناكو عن غواصة مميزة صممت لتوفر للركاب تجربة مميزة في الرحلات تحت الماء.

أكثر ما يميز غواصة "Super Sub" الجديدة هو حجرة الركاب الزجاجية التي توفر للركاب الاستمتاع بالمناظر الجميلة تحت الماء والتعرف على عالم البحار.

وأشار المطورون إلى أن الغواصة يمكنها المناورة بشكل ممتاز تحت الماء، والغوص والارتفاع بزوايا تصل إلى 45 درجة، فضلا عن أنها مجهزة بأفضل مزايا الأمان.

وتتسع "Super Sub" لـ 3 ركاب، ويبلغ طولها 6.5 م، ويمكنها الحركة بسرعة 18.5 كلم/سا تحت الماء، والغوص لعمق 300 م، فضلا عن تجهيزها ببطاريات ومحركات كهربائية تمكنها من العمل لـ 8 ساعات متواصلة.

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وتتوفر من هذه الغواصة حاليا نسخة واحدة فقط، لكن U-Boat Worx تفكر بتصنيع عدة نسخ أخرى منها العام القادم، ويمكن شراء النسخة الحالية مقابل 5.44 مليون دولار.

المصدر: فيستي