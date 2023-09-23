روسيا تطور غواصة مسيرة تغوص لأعماق كبيرة جدا

أعلن مكتب "روبين" الروسي للتصاميم البحرية أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير غواصة مسيرة جديدة قادرة على الغوص لعمق 6000 متر.

وفي مقابلة صحفية قال مدير المكتب، اندريه بارانوف: "يعمل الخبراء في روسيا على تطوير غواصة Argus المسيّرة التي يمكنها البقاء لمدة 6 أشهر على عمق يصل إلى 6000 م، هذه الغواصة يمكنها البقاء في وضعية السبات تحت الماء لفترات طويلة بانتظار الأوامر من مشغليها".

وأضاف: "يمكن الاعتماد على هذه الغواصة في عمليات البحث والاستطلاع التي تتطلب بقاء المركبات مدة طويلة تحت الماء، ومن الممكن استخدامها في مجالات أخرى مستقبلا، التقنيات التي ستحصل عليها هذه الغواصة ستمكنها من أداء مهامها دون الحاجة للاستعانة بسفن دعم سطحية.. الغواصة من الممكن أن تستخدم في مراقبة خطوط الأنابيب في قاع المحيطات والبحار، وستكون قادرة على تبادل البيانات مع المنصات البحرية والمراكز الساحلية".

إقرأ المزيد

وأشار بارانوف إلى أن الغواصة الجديدة ستمتلك هيكلا متينا مصنوعا من التيتانيوم، وستدخل في تصنيعها مواد مركبة بمواصفات خاصة.

المصدر: سلاح روسيا