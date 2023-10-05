الصين تكشف عن طائرة مسيرة فريدة من نوعها في العالم

كشفت الشركات الصينية في معرض أقيم في مدينة ميانيانغ بمقاطعة سيتشوان عما يزيد من 300 نموذج مختلف من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك مسيرة جوية عسكرية ترفرف بجناحيها.

أفادت بذلك يوم 4 أكتوبر صحيفة South China Morning Post الصينية التي أظهرت بعض النماذج منها.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة أن الجيش الصيني يعتبر أن التكنولوجيات التي تم كشفها هي مفتاح للتطوير اللاحق والتقدم في مجال الطائرات من دون طيار.

إقرأ المزيد

وحسب الصحيفة فإن إحدى المروحيات المسيرة الرباعية المراوح، التي يمكنها البقاء في الجو لمدة نصف الساعة، مزودة بأجهزة التتبع الأوتوماتيكي وتحديد الموقع لتوجيه ضربة دقيقة.

أما وزن المتفجرات التي يحملها الدرون فيصل 500 غرام من مادة التروتيل. بينما يزن الدرون نفسه ما يقل عن كيلوغرامين. وتتسع حقيبة ظهر الجندي لـ أربعة درونات من هذا النوع.

وقالت الصحيفة إن العديد من الدرونات التي تم كشفها في المعرض مصنوعة من ألياف الكربون. وتعد خفة الوزن من أهم سماتها الرئيسية.

وكشف منظمو المعرض عن نموذج جديد من المسيرات الجوية الكبيرة والمتعددة الأغراض تقوم حاليا بأداء دوريات في الأجواء المحيطة بتايوان. ومن المعروضات المثيرة للاهتمام طائرة بدون طيار ذات "أجنحة ترفرف" تسمى بـ (أورنيثوبتر) يمكن أن تصور نفسها على أنها نسر طائر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا