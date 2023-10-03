 
مباشر

صحيفة أمريكية: روسيا تستعد لاختبار صاروخ مجنح جديد بمحرك نووي

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة أمريكية: روسيا تستعد لاختبار صاروخ مجنح جديد بمحرك نووي
vk-smi.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5ia

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن روسيا بصدد اختبار صاروخ مجنح جديد بمحرك نووي من طراز "بوريفيستنيك".

وقالت الصحيفة إن الصور الفوتوغرافية الفضائية والمعلومات الواردة من سلاح الجو الأمريكي ترجح أن روسيا بصدد اختبار صاروخ مجنح يعمل بمحرك نووي.

ولم تستبعد الصحيفة أن التجارب قد بدأت وأوضحت أن الصاروخ قادر على التحليق آلاف الأميال.

وصاروخ "بوريقيستنيك" المجنح فرط الصوتي المزود بمحرك نووي يستطيع التحليق إلى مسافة غير محدودة، ويمتلك قدرة خارقة على اجتياز وضرب الدفاعات الجوية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا