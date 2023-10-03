صحيفة أمريكية: روسيا تستعد لاختبار صاروخ مجنح جديد بمحرك نووي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن روسيا بصدد اختبار صاروخ مجنح جديد بمحرك نووي من طراز "بوريفيستنيك".

وقالت الصحيفة إن الصور الفوتوغرافية الفضائية والمعلومات الواردة من سلاح الجو الأمريكي ترجح أن روسيا بصدد اختبار صاروخ مجنح يعمل بمحرك نووي.

ولم تستبعد الصحيفة أن التجارب قد بدأت وأوضحت أن الصاروخ قادر على التحليق آلاف الأميال.

وصاروخ "بوريقيستنيك" المجنح فرط الصوتي المزود بمحرك نووي يستطيع التحليق إلى مسافة غير محدودة، ويمتلك قدرة خارقة على اجتياز وضرب الدفاعات الجوية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا