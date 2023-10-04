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أحدهم من أصل روسي وآخر من أصل عربي .. 3 علماء أمريكيين يحصدون نوبل للكيمياء

العلوم والتكنولوجيا

أحدهم من أصل روسي وآخر من أصل عربي .. 3 علماء أمريكيين يحصدون نوبل للكيمياء
X @NobelPrize
رسم للفائزين بجائزة نوبل للكيماء
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منحت الأكاديمية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء للباحثين منجي الباويندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف عن "اكتشاف وتركيب النقاط الكمومية"، وهو اكتشاف أساسي في تكنولوجيا النانو

وسيتم تقاسم الجائزة بالتساوي بين منجي الباويندي، وهو كيميائي أمريكي من أصل فرنسي-تونسي، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولويس بروس من جامعة كولومبيا، وأليكسي إكيموف، وهو أمريكي روسي الأصل، ويعمل كبير العلماء في شركة Nanocrystals Technology، وهي شركة مقرها نيويورك، نظير اكتشافاتهم التي أحدثت ثورة في الصناعات من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الرعاية الصحية.

وشرحت الأكاديمية النقاط الكمومية بأنها "جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها".

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وجاء في البيان الرسمي: "تنشر هذه المكونات الأصغر لتقنية النانو الآن ضوءها من أجهزة التلفزيون ومصابيح LED، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الورم، من بين أشياء أخرى كثيرة".

وذكر يوهان أكفيست، رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء، أن "النقاط الكمومية لها العديد من الخصائص الرائعة وغير العادية"، مشيرا إلى أن هذه الجسيمات "لها ألوان مختلفة اعتمادا على حجمها".

وجاء الإعلان الرسمي عن الجائزة بعد تسريب الأسماء الثلاثة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إحدى الصحف السويدية في وقت سابق من صباح اليوم، الأربعاء 4 أكتوبر، في حادثة محرجة للأكاديمية.

وادعى يوهان أكفيست، رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء في الأكاديمية، أنه لم يتم اختيار الفائزين بعد عقب التسريب، ولكن تم تأكيد الأسماء في الإعلان الرسمي.

ولم ترد الأكاديمية على أسئلة حول كيفية حدوث التسريب أو ما إذا كان سيتم فتح تحقيق لمعرفة المسؤول.

المصدر: RT + ذي غارديان

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