أحدهم من أصل روسي وآخر من أصل عربي .. 3 علماء أمريكيين يحصدون نوبل للكيمياء

منحت الأكاديمية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء للباحثين منجي الباويندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف عن "اكتشاف وتركيب النقاط الكمومية"، وهو اكتشاف أساسي في تكنولوجيا النانو

وسيتم تقاسم الجائزة بالتساوي بين منجي الباويندي، وهو كيميائي أمريكي من أصل فرنسي-تونسي، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولويس بروس من جامعة كولومبيا، وأليكسي إكيموف، وهو أمريكي روسي الأصل، ويعمل كبير العلماء في شركة Nanocrystals Technology، وهي شركة مقرها نيويورك، نظير اكتشافاتهم التي أحدثت ثورة في الصناعات من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الرعاية الصحية.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023

"I was very surprised, sleepy, shocked, and very honoured."



First reactions from Moungi Bawendi – one of three newly announced 2023 chemistry laureates – during this morning's press conference.#NobelPrizepic.twitter.com/Pi1iWPIr6w — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023

وشرحت الأكاديمية النقاط الكمومية بأنها "جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها".

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وجاء في البيان الرسمي: "تنشر هذه المكونات الأصغر لتقنية النانو الآن ضوءها من أجهزة التلفزيون ومصابيح LED، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الورم، من بين أشياء أخرى كثيرة".

وذكر يوهان أكفيست، رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء، أن "النقاط الكمومية لها العديد من الخصائص الرائعة وغير العادية"، مشيرا إلى أن هذه الجسيمات "لها ألوان مختلفة اعتمادا على حجمها".

وجاء الإعلان الرسمي عن الجائزة بعد تسريب الأسماء الثلاثة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إحدى الصحف السويدية في وقت سابق من صباح اليوم، الأربعاء 4 أكتوبر، في حادثة محرجة للأكاديمية.

وادعى يوهان أكفيست، رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء في الأكاديمية، أنه لم يتم اختيار الفائزين بعد عقب التسريب، ولكن تم تأكيد الأسماء في الإعلان الرسمي.

ولم ترد الأكاديمية على أسئلة حول كيفية حدوث التسريب أو ما إذا كان سيتم فتح تحقيق لمعرفة المسؤول.

In 1993, chemistry laureate Moungi Bawendi revolutionised the methods for manufacturing quantum dots, making their quality extremely high – a vital prerequisite for their use in today’s nanotechnology.#NobelPrizepic.twitter.com/VSkyvr47l0 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023

المصدر: RT + ذي غارديان