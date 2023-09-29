فرنسا بصدد تدشين سفينة حربية من جيل جديد لصالح اليونان

ذكرت صحيفة Еkathimerini أن شركة Naval Group الفرنسية ستدشّن قريبا سفينة حربية جديدة صنّعت لصالح الجيش اليوناني.

وجاء في منشور على الصحيفة:"في الرابع من أكتوبر القادم سيشهد حوض بناء السفن التابع لشركة Naval Group الفرنسية في لوريان احتفالية ستخصص لإنزال سفينة جديدة من نوع FDI HN تم تطويرها لصالح الجيش اليوناني، سيحضر الحفل عدد من الشخصيات العسكرية وكبار الضباط من اليونان وفرنسا، وهناك احتمال أن يحضر الحفل رئيس الوزراء اليوناني والرئيس الفرنسي".

وتبعا للصحيفة فإنه وبعد إنزال السفينة إلى المياه سيقوم الخبراء بتجهيزها بالمعدات والرادارات وأجهزة السنونار، والتي سيكون منها ردار Sea Fire الذي يسمح باكتشاف وتتبع عشرات الأهداف في وقت واحد داخل دائرة نصف قطرها 300 كلم.

وكانت وزارة الدفاع اليونانية قد وقعت عقودا مع Naval Group الفرنسية للحصول على 4 سفن من نوع FDI HN لجيشها، أول سفينتين من المفترض تسليمهما عام 2025، والثالثة من المفترض أن تسلم عام2026.

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وتشتري اليونان السفن المذكورة ضمن فئتين، الفئة الأولى "Standard-1" (الخفيفة) تأتي دون ألغام وفخاخ مضادة للغواصات، ودون صواريخ Aster-15/30 المضادة للطائرات، أما الفئة الثانية "Standard-2" فتضم هذه الأنواع من الأسلحة.

وتشمل منظومة تسليح هذه السفن صواريخ MM40 المضادة للسفن والأهداف البحرية، وصواريخ Aster 15/30 المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 20 ملم، وطوربيدات من عيار 324 مل، كما يمكن لهذه السفن حمل مروحية تزن 10 أطنان وطائرات مسيّرة.

المصدر: سلاح روسيا