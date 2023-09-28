وزير الدفاع الروسي: روسيا بصدد تطوير راجمات صاروخية من جيل جديد

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤسسة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" حيث اطلع على نماذج أسلحة صاروخية حديثة بدأ إنتاجها، وأعلن أن روسيا بصدد تطوير راجمات صاروخية من جيل جديد.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن سيرغي شويغو استمع إلى تقرير قدمه مدير عام الشركة بوريس أونوسوف حيث تحدث عن العمل على تحقيق مشروع راجمة الصواريخ المدولبة المزودة بالصواريخ الفائقة الدقة والبعيدة المدى.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت الصيف الماضي بأن مجمع الصناعات الدفاعية الروسية بدأ العمل على تصنيع راجمة صواريخ جديدة من طراز "سارما" عيارها 300 ملم. وأشارت إلى أن "سارما" تتفوق على كل المنظومات من هذا النوع التي يستخدمها الجيش الروسي في الوقت الراهن، وإنها لا تقل دقة عن منظومة "هايمارس" الأمريكية وتتفوق عليها من حيث مدى العمل الذي سيكون أكبر بمقدار 10 – 30 كيلومترا.

وتتميز راجمة الصواريخ الروسية الجديدة بقدرة فائقة على المناورة، ويمكن أن تستخدم الصواريخ الفائقة الدقة إلى جانب صواريخ "سميرتش" غير الموجهة. وستحصل راجمة الصواريخ على نظام أوتوماتيكي لقيادة النيران. وسيتم تعميرها بحاوية كاملة تتضمن 6 صواريخ، كما هو الحال لدى منظومة "هايمارس" الأمريكية الصنع.

جدير بالذكر أن منظومة "كاما" التي لم تُنتج بعد على دفعات ستشكل أساسا لراجمة الصواريخ الجديدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا