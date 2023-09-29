أوكرانيا تفشل في استنساخ راجمات "الشمس الحارقة" الروسية

فشلت أوكرانيا في تصنيع راجمات سمّتها "سبيكا"، استنسختها عن راجمات "الشمس الحارقة" الروسية.

واختارت مدرعة " دوزور – بي" الخفيفة الثنائية المحاور المعروفة بعيوبها التصميمية الكثيرة بمثابة منصة رئيسية للمنظومة.

ثم تم الكشف عن مجسم مدولب وضعت على منصته 10 مواسير عيار 122 ملم. وكان يفترض أن تستخدم تلك المنظومة صواريخ "إر إس – 122 تي بي" الترموبارية التي تعمل بالحرارة والضغط.

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وبلغ طول هذه الذخيرة نحو 150 سنتيمترا. أما وزن رأسها القتالي فبلغ 11.5 كيلوغرام. ويطلق الصاروخ، حسب مطوّريه، إلى مسافة 7 كيلومترات. وفي اُثناء سير المدرعة يتم إنزال مواسيرها العشر إلى داخل جسمها لتغطى بصفيحة مدرعة قوية.

وتولى تصنيع وإنتاج المدرعة مكتب "خاركوف" للتصاميم ومصنع "شيبيتوفكا" لصيانة المدرعات، إضافة إلى شركة "أرتيوم" في كييف، وجميعها مؤسسات سوفيتية لا يمكنها العمل بمعزل عن روسيا.

وادعى المصممون أن مُنتجهم يستطيع منافسة راجمات "توس – 2" (الشمس الحارقة) الروسية، وقالوا إن العمل على تطوير المنظومة سيختتم نهاية عام 2021.

لكن كل مخططاتهم بائت بالفشل وأصبحت "سبيكا" مثلا آخر على الانقراض التام للصناعة العسكرية الأوكرانية، بعد فسخ علاقات التعاون العلمي والصناعي مع روسيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا