معرض Interpolitex يكشف عن مختبرات طبية متنقلة

أعلن القائمون على معرض Interpolitex الذي سيقام هذا العام في روسيا، أن زوار المعرض سيتعرفون على معدات طبية مميزة بينها مختبرات طبية متنقلة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "Maxim Medical" الروسية ستستعرض في جناحها في المعرض مختبرات طبية متنقلة تم تطويرها من قبل شركة Ahram Biosystems Inc الكورية الجنوبية، وهذه المختبرات حصلت على تقنيات جديدة لإجراء التحاليل الجينية لمسببات الأمراض تجعلها أسرع بـ 50% من المختبرات الأخرى، وسيتم اعتماد هذه المختبرات من قبل المؤسسات الطبية وهيئات الطب الشرعي.

ويمكن نقل مجموعة المختبرات المصغرة في حقيبة واحدة مصممة لحمايتها من الصدمات وتغيرات الحرارة، وسيبلغ وزن الحقيبة مع جميع المعدات 21 كلغ فقط.

وستضم الحقيبة المتنقلة أجهزة تحليل "PCR" يمكنها استيعاب 24 عينة، وإجراء التحاليل في فترة تتراوح ما بين 45-60 دقيقة، إضافة إلى جهاز PalmTron™ E2 الذي يقوم بتحاليل الحمض النووي لمسببات الأمراض، وجهاز الطرد المركزي لأنابيب الاختبار Ahram™ RX1 ، وعدة أجهزة أخرى.

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ستعقد فعاليات معرض Interpolitex هذا العام في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر القادم، في الجناح رقم 57 على أرض مدينة المعارض في العاصمة الروسية موسكو، وستشارك فيها عدة شركات روسية وأجنبية لتكشف عن أحدث ما توصلت إليه في مجال الصناعة والتكنولوجيا.

المصدر: سلاح روسيا