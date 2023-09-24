روسيا تكشف عن منظومات جديدة مضادة للدرونات في معرض Interpolitex

أعلنت مؤسسة "كايسانت" الروسية للأبحاث أنها ستكشف في معرض Interpolitex هذا العام عن منظومات جديدة مضادة للدرونات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "سيتمكن زوار جناحنا في معرض Interpolitex هذا العام من التعرف على منظومة Argus-Antidron المضادة للدرونات، والتي طورناها لتكون قادرة على شل حركة الدرونات المعادية بمختلف أنواعها عن طريق التشويش على إشاراتها اللاسلكية وقطع اتصالها بالمشغّل الذي يتحكم بها عن بعد، وإجبار هذه الطائرات على الهبوط".

وأضاف البيان "المنظومة يمكن أن تعمل عبر وصلها بمنافذ التيار الكهربائي، وتحوي على بطاريات داخلية تمكنها من العمل لأكثر من ساعة ونصف في حال عدم وصلها بمنافذ الطاقة".

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وسيكون بإمكان زوار المعرض أيضا التعرف على منظومة Argus-Dome-1 الجديدة أيضا، والتي يمكنها التشويش على معظم أنواع الطائرات المسيّرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن منظومة Argus-Dome-1 يمكنها رصد أكثر من طائرة مسيرة في آن واحد، وشل حركة سرب من هذه الطائرات.

ستعقد فعاليات معرض Interpolitex هذا العام في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر القادم، في الجناح رقم 57 على أرض مدينة المعارض في العاصمة الروسية موسكو، وستشارك فيها عدة شركات روسية وأجنبية لتكشف عن أحدث ما توصلت إليه في مجال الصناعة والتكنولوجيا.

المصدر: سلاح روسيا