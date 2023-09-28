العلماء يلاحظون ازدياد خصوبة بعض أنواع التربة في الشمال الروسي

اكتشف علماء من جامعة تومسك الحكومية الروسية أن بعض أنواع التربة في مناطق التندرا شمالي روسيا تزداد خصوبة مع الوقت.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "اكتشف علماء جامعة تومسك أن بعض أنواع التربة في منطقة القطب الشمالي في روسيا تتحول إلى مناطق ذات خصوبة متزايدة، وهو أمر أكثر شيوعا بالنسبة لأنواع التربة الجنوبية، ووفقا لتقديرات العلماء فإن هذا الأمر لن يؤثر على أكثر من 15% من تربة مناطق التندرا".

وحول الموضوع قال كبير الباحثين في مخبر البيولوجيا الكيميائية والرصد البيئي في الجامعة، سيرغي لويكو: "في بعض مناطق التندرا شمال روسيا بدأت تظهر ديدان الأرض وغيرها من أنواع اللافقاريات، هذه الكائنات تعالج التربة وتجعلها خفيفة وتزيد خصوبتها، ويساهم هذا الأمر بظهور نباتات ليست نموذجية بالنسبة لمناطق التندرا العادية، وخاصة الأعشاب والزهور، وهكذا تتحول التربة هناك وتصبح أشبه بتربة المناطق الجنوبية".

وأضاف: "يلعب ظهور الشجيرات أيضا دورا مهما في تغيرات التربة، ففي مقاطعة يامال-نينيتس الروسية ولا سيما في منطقة تازوفسكي لاحظ العلماء انتشار أشجار النعت أو (Alder)، الظروف الباردة في الفترة ما بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماض ساهمت في ظهور تغيرات جديدة لنمو هذه الأشجار في مناطق التندرا، أثر على هذه العملية أيضا ارتفاع درجات الحرارة في فترات لاحقة".

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وأشار العالم إلى أن التغيرات التي تطرأ على تربة منطقة التندرا ستستهم في ظهور الأعشاب والزهور والشجيرات هناك، وهذا الأمر له سلبياته وإيجابياته، فمن جهة هو يزيد بشكل كبير من التنوع البيولوجي ويساهم في توسيع تنوع الحيوانات، وخاصة الطيور، ومن ناحية أخرى فإن انتشار الغطاء النباتي وهو أمر غير معتاد في التندرا، فهذا يقلل من المساحة التي تشغلها الطحالب، والتي تعتبر الغذاء الشتوي الرئيسي للغزلان.

المصدر: تاس