علماء روس يبتكرون سقالات بيولوجية ثلاثية الأبعاد قابلة للتحلل لتجديد العظام

ابتكر علماء مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا غرسات لا تحتوي على أي دواء أو منشطات تسمح بتجديد النسيج العظمي.





ويشير المكتب الإعلامي للمركز، إلى أن خبراء المركز ابتكروا سقالات بلاستيكية ثلاثية الأبعاد قابلة للتحلل التام لتجديد أنسجة العظام. وبعد أن تذوب المادة التي تصنع منها السقالات، تستعيد العظام حالتها الطبيعية.

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وتقول تاتيانا فولوفوي مديرة مختبر معهد الفيزياء الحيوية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبريا: "تشير نتائج التجربة والتقييم الأولي للخصائص العظمية للسقالات ثلاثية الأبعاد إلى قدرتها على تكوين أنسجة العظام. وقد ضمنت الغرسات ثلاثية الأبعاد المبتكرة، التي لا تحتوي على أي أدوية أو منشطات، تكوين أنسجة عظمية كاملة وناضجة. أي أنها مناسبة لإعادة بناء الأنسجة العظمية المعيبة كغرسات لتجديد العيوب في أنسجة العظام البشرية وتعد واعدة لمواصلة الدراسة في هذا المجال".

ويمكن استخدام هذه السقالات كغرسات لاستعادة النسيج العظمي المتضرر والنسيج المفقود بسبب إصابات و التهابات وأورام وحتى العيوب الوراثية، حيث سيقوم الجسم باستعادة أنسجة العظام تلقائيا.

ويشير المكتب الإعلامي، إلى أن هذه السقالات تطبع على طابعة ثلاثية الأبعاد باستخدام خيوط بوليمير طبيعي قابل للذوبان من إنتاج معهد الفيزياء الحيوية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبريا.

المصدر: تاس