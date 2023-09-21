روسيا تطور جيلا جديدا من سفن الأبحاث البحرية

أعلنت شركة "RASU" أنها تتعاون مع مؤسسات روسية لتطوير جيل جديد من سفن الأبحاث البحرية.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، فيكتور بيلوف: "تتعاون شركتنا مع مؤسسة روساتوم الروسية لتطوير سفينة Arc7 الكاسحة للجليد والمخصصة لإجراء الأبحاث البحرية، هذه السفينة يتم تطويرها في إطار المشروع HSV05".

وأضاف: "ستتولى روساتوم تطوير العديد من مكونات السفينة بما فيها المعدات الكهربائية، وأنظمة التوجيه والملاحة، بينما ستكون شركتنا هي المقاول العام لتطوير هذه السفينة وفقا للعقود الحكومية".

وأشار بيلوف إلى أن شركته ستستفيد من خبراتها في تطوير سفينة "Arc7" لتقوم بالمستقبل بتطوير محطات طاقة عائمة يمكن استخدامها في العديد من المجالات، كما ستساعدها هذه الخبرات في تطوير أجيال جديدة من سفن الأبحاث العلمية.

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وتمتلك روسيا اليوم العديد من سفن الأبحاث البحرية منها سفن طورتها في مصنع Vympel في إطار المشروع الحكومي 19910، وسفن طورتها في مصنع Yantar خصصتها لسلاح البحرية في الجيش.