مجلة أمريكية تقيم أحدث صاروخ روسي مجنح

يبلغ مدى أحدث الصواريخ الروسية المجنحة X-BD الذي زودت به طائرات Tu-160 الاستراتيجية أكثر من 6.5 ألف كيلومتر.





ووفقا لتوماس نيوديك كاتب عمود في مجلة The Drive يمكن لهذا الصاروخ أن يصيب من عمق الأراضي الروسية الأهداف المحددة في جميع أنحاء أوروبا تقريبا.

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ويشير نيوديك، إلى أنه لا توجد معلومات وافية عن هذا الصاروخ، ولكن على الأرجح، صمم على أساس صاروخ Х-101/102، الذي سوف يستبدل مستقبلا.

ويعتقد الكاتب أن صاروخ X-BD حصل على مداه البعيد من تصغير المكونات الداخلية لـ X-101/102 ونوع مختلف من الوقود وتحسين المحرك والتصميم الديناميكي الهوائي للصاروخ. ومثل X-101/102، سيكون من الصعب على الرادارات اكتشافه.

ولا يستبعد الكاتب، أن يكون هذا الصاروخ في مرحلة الاختبارات الحكومية باستخدام طائرات Tu-160 الاستراتيجية. وأن النشر الافتراضي للقاذفات الاستراتيجية المزودة بالصاروخ الجديد في منطقة القطب الشمالي "يمكن أن يكون موجها ضد أمريكا الشمالية".

المصدر: لينتا. رو