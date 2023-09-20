الأسطول الروسي يحول سفينة لمكافحة الغواصات إلى حاملة للصواريخ المجنحة

ينوي الأسطول الروسي تحويل سفينة "الأميرال تشابانينكو" الكبيرة لمكافحة الغواصات، إلى حاملة صواريخ مجنحة حتى عام 2025.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إنه تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر عقد في إطار المعرض البحري الدولي "نيفا – 23" في بطرسبورغ.

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وقال مصدر لوكالة "تاس" إن هذه العملية ستتحقق على غرار عملية تحديث سفينة مكافحة الغواصات "المارشال شابوشنيكوف"، لكن سفينة "الأميرال تشابانينكو" ستحصل على مزيد من القدرات.

وستشهد سفينة "الأميرال تشابانينكو" تغيير أسلحة الصواريخ والأسلحة اللاسلكية الإلكترونية.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن السفينة ستحصل على 4 منصات لصواريخ "خا-35" المجنحة بدلا من منصتين لصواريخ "أوران" المضادة للغواصات والسفن.

كما سيتم تزويد السفينة بـ16 صاروخا مجنحة من أنواع "كاليبر" و"أونيكس" و"تسيركون".

المصدر: روسيسكايا غازيتا