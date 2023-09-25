الجيولوجيون يحددون أصل الألماس الأسترالي الوردي اللون

اتضح لعلماء الجيولوجيا في أستراليا والصين أن رواسب الألماس الوردي الأسترالي تشكلت قبل حوالي 1.3 مليار سنة نتيجة لانهيار القارة العملاقة القديمة نونا (كولومبيا) وتمدد أجزائها.



وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن هذه الأحجار الكريمة النادرة ظهرت قبل 100 مليون عام مما كان يعتقد سابقا خلال تفكك قارة نونا العملاقة.

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ويقول الجيولوجي هوغو أوليروك: "اكتشفنا أن عمر الألماس المستخرج من منجم أرجيل يبلغ حوالي 1.3 مليار سنة، أي أقدم بـ 100 مليون سنة من التقديرات السابقة. وهذا يعني أن هذا الألماس تشكل نتيجة لتفكك قارة عملاقة قديمة، وتمدد صخور الصفائح الصخرية التي أصبحت فيما بعد جزءا من أستراليا".

وتجدر الإشارة إلى الألماس الوردي، هو نوع فرعي نادر من هذا الحجر الكريم. يمنحه الانحناء الطفيف في شبكته البلورية لونا خاصا. ويستخرج معظم الألماس الوردي في منجم أرجيل ومكامن أخرى في شمال غرب أستراليا، كما عثر عليه أيضا في الهند وفي بعض مكامن الألماس في ياقوتيا في روسيا.

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واتضح لفريق أوليروك من خلال دراسة الصخور النارية في الرواسب المحتوية على الألماس في منجم أرجيل. أن هذا المكان غير عادي في موقعه - لأنه يعثر على الألماس عادة في أعماق القارة، في حين يقع أرجيل بالقرب من السطح.

ويشير أورليك إلى أن الرواسب تعرضت لضغط كبير، ما أدى إلى تشويه الشبكة البلورية للألماس وتحويلها إلى اللون الوردي. ووفقا له، كان لون هذا الألماس سيصبح بنيا في حال حصول تشوهات أكبر في شبكته البلورية.

ويقول أورليك: "أظهر تحليلنا أن منجم أرجيل يقع في منطقة تماس قارتين قديمتين. وغالبا تكون مثل هذه المناطق مخبأة تحت رواسب رملية والتربة، ما يعطي الأمل في أننا سنجد مستقبلا رواسب بركانية مماثلة تحتوي على الألماس الوردي، في أستراليا والقارات الأخرى".

المصدر: تاس