روسيا.. استخراج ألماسة فريدة جدا من حيث الكتلة والشكل واللون

أفادت شركة Alrosa، بأنها تمكنت من استخراج أكبر ألماسة ذات جودة عالية في روسيا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك من منجم مايات للألماس في منطقة أنابار في ياقوتيا.

ووفقا للشركة، يبلغ وزن الألماسة المذكورة، 390.7 قيراط.

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وجاء في بيان الشركة: "هذه الألماسة، كريستالة فاتحة اللون ذات شكل غير معهود، تحدها هالة صفراء بنية - وهي مزيج فريد من نوعه اليوم من الكتلة والشكل واللون. في عام 2013، تم العثور على أكبر ألماسة من نوعية الأحجار الكريمة وكانت تزن 401 قيراط".

وإلى جانب الألماسة "العملاقة" الجديدة، تم العثور كذلك على ألماسة كبيرة أخرى عديمة اللون تزن 37.7 قيراطا ذات شكل ثماني كلاسيكي. وفي الوقت الراهن تم إرسال هاتين البلورتين، لكي يقوم الخبراء بتقييم خصائصهما المورفولوجية.

وخلال تعليقه على الموضوع، قال المدير العام لشركة Alrosa بافيل مارينيتشيف: "بدون شك يعد اكتشاف واحدة من أكبر الماسات في تاريخ روسيا، حدثا غير مسبوق ونهاية ممتازة لموسم العمل في عام 2023".

المصدر: تاس