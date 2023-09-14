إسبانيا تسجل "ثالث أحر صيف" مع استمرار الجفاف!

سجلت إسبانيا هذا العام ثالث أحر صيف لها منذ بدء الإحصائيات الرسمية لتسجيل درجات الحرارة قبل 62 عاما.

وحسب ما ذكرت السلطات الإسبانية اليوم الخميس فإن درجات الحرارة بلغت ذروتها عند 46.8 درجة مئوية مع استمرار الجفاف الشديد في البلاد.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن متوسط درجة الحرارة في صيف هذا العام كان أعلى بمقدار 1.3 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، ومنذ عام 1961 ارتفع متوسط درجة الحرارة في البر بمقدار 1.6 درجة مئوية.

وتبعا للوكالة فإن الفترة ما بين يناير و أغسطس من هذا العام في إسبانيا تعادل نفس الفترات في عامي 2022 و2020 باعتبارها الفترة الأكثر سخونة التي تم تسجيلها على الإطلاق في البلاد خلال تلك الأشهر، وفي الوقت نفسه، كان هذا الصيف هو الأكثر هطولا للأمطار منذ مطلع القرن الحالي، رغم أن معظم المساحات في إسبانيا لا تزال في قبضة الجفاف المتواصل، إذ يعاني شمال شرق إسبانيا من أشد موجات الجفاف حدة منذ بدء التسجيل.

إقرأ المزيد

ومن جهتها، أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن شهر أغسطس الماضي لم يكن الشهر الأكثر سخونة، وفقا لإحصائيات العلماء، بل كان شهر يونيو عام 2023 هو الأسخن.

المصدر: أ.ب