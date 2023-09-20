مواصفات مدفع "دي – 20 " الروسي الذي دمّر دبابة "تشالنجر – 2" البريطانية

أفاد الصحفي العسكري الروسي سيميون بيغوف في حديث أدلى به للقناة التلفزيونية الروسية الأولى بتفاصيل تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر – 2" في جبهة زابوروجيه.

وأوضح أن الدبابة البريطانية تم تدميرها أولا بمدفع الهوتز "دي-20" السوفيتي الصنع عيار 152 ملم، ثم أكملت منظومة "كورنبت" المضادة للدبابات القضاء عليها.

وحسب "سيميون بيغوف" فإن "تشالنجر" دمّره طاقم فوج المدفعية الـ71 للجيش الـ58 حيث تمكّن أفراد الطاقم من إصابة جنزير الدبابة ومنعها من الحركة، ثم دمرتها نهائيا منظومة "كورنيت" الحديثة المضادة للدبابات.

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وقال الصحفي: إن المأثرة في الحرب هي عمل جماعي، ولعب هنا دوره الاستطلاع الجوي وسلاحا المدفعية والمظليين. وأضاف أن العدو يحاول الآن سحب "تشالنجر" من الصف الأمامي. لكنه لم ينجح في ذلك بعد.

يذكر أن تصميم مدفع "دي-20" بدأ بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى، وكان من شأنه أن يحل محل مدفع الهوتز "إم إل – 20" عيار 152 ملم من تصنيع عام 1937. وتمّ إنتاج المدفع على دفعات بحلول عام 1953. وتبلغ سرعة رمي المدفع 5 أو 6 طاقات في الدقيقة ومدى إطلاق النيران الفعالة 17 كيلومتر، أما المدى الأقصى فيزيد عن 24 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا