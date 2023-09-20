 
مباشر

مواصفات مدفع "دي – 20 " الروسي الذي دمّر دبابة "تشالنجر – 2" البريطانية

العلوم والتكنولوجيا

مواصفات مدفع
wiki2.org
مدفع "دي-20"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1l5

أفاد الصحفي العسكري الروسي سيميون بيغوف في حديث أدلى به للقناة التلفزيونية الروسية الأولى بتفاصيل تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر – 2" في جبهة زابوروجيه.

وأوضح أن الدبابة البريطانية تم تدميرها أولا بمدفع الهوتز "دي-20" السوفيتي الصنع عيار 152 ملم، ثم أكملت منظومة "كورنبت" المضادة للدبابات القضاء عليها.

وحسب "سيميون بيغوف" فإن "تشالنجر" دمّره طاقم فوج المدفعية الـ71 للجيش الـ58 حيث تمكّن أفراد الطاقم من إصابة جنزير الدبابة ومنعها من الحركة، ثم دمرتها نهائيا منظومة "كورنيت" الحديثة المضادة للدبابات.

إقرأ المزيد
روغوف: الجيش الروسي يدمر ثاني دبابة بريطانية في اتجاه زابوروجيه
روغوف: الجيش الروسي يدمر ثاني دبابة بريطانية في اتجاه زابوروجيه

وقال الصحفي: إن المأثرة في الحرب هي عمل جماعي، ولعب هنا دوره الاستطلاع الجوي وسلاحا المدفعية والمظليين. وأضاف أن العدو يحاول الآن سحب "تشالنجر" من الصف الأمامي. لكنه لم ينجح في ذلك بعد.

يذكر أن تصميم مدفع "دي-20" بدأ بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى، وكان من شأنه أن يحل محل مدفع الهوتز "إم إل – 20" عيار 152 ملم من تصنيع عام 1937. وتمّ إنتاج المدفع على دفعات بحلول عام 1953. وتبلغ سرعة رمي المدفع 5 أو 6 طاقات في الدقيقة ومدى إطلاق النيران الفعالة 17 كيلومتر، أما المدى الأقصى فيزيد عن 24 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا