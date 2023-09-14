 
مباشر

دراسة: الأرض في خطر حقيقي وبالإمكان أن تصبح "آمنة نسبيا" وفق مقاييس رئيسية

العلوم والتكنولوجيا

دراسة: الأرض في خطر حقيقي وبالإمكان أن تصبح
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1kc

كشفت دراسة جديدة أن الأرض تتجاوز "مساحة العمل الآمنة للإنسانية في 6 من 9 عناصر مهمة بالنسبة لصحتها، كما أن 2 من الـ3 عناصر المتبقية تسير في الاتجاه الخطأ.

ذكرت مجموعة من العلماء الدوليين في إحدى الدوريات التي تقدم العلوم، اليوم الأربعاء، أن مناخ الأرض والتنوع الحيوي والبر والمياه العذبة وتلوث المغذيات ومواد كيميائية "حديثة" (مكونات من صنع الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والمخلفات النووية) كلها خرجت عن السيطرة.

إقرأ المزيد
خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من سوء نوعية الهواء بسبب التغيرات المناخية
خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من سوء نوعية الهواء بسبب التغيرات المناخية

وأوضحت الدراسة أن حموضة المحيطات، وصحة الهواء، وطبقة الأوزون فقط مازالت في معدلات تعد آمنة، لكن تلوث المحيطات والهواء متجهان في الاتجاه الخاطئ.

وقال يوهان روكستروم، أحد معدي الدراسة "نحن في حال شديدة السوء. نظهر في هذا التحليل أن الكوكب يفقد المرونة، والمريض مريض".

وفي 2009، وضع روكستروم وآخرون معه 9 فئات قياسية متنوعة ومختلفة، واستخدموا قياسات علمية للحكم على صحة الأرض ككل.

إقرأ المزيد
تلوث الهواء يقلل متوسط ​​العمر المتوقع للشخص بـ8 سنوات في 6 بلدان
تلوث الهواء يقلل متوسط ​​العمر المتوقع للشخص بـ8 سنوات في 6 بلدان

وتعتبر الدراسة الأخيرة تحديثا لدراسة من 2015 وأضافت عنصرا سادسا للفئة غير الآمنة. وتغير قياس المياه من "بالكاد آمن" إلى فئة "خرج عن السيطرة" بسبب تفاقم حالة الأنهار.

يشار إلى أن هذه القياسات "تحدد مصير الكوكب"، حسبما يقول، مشيرا إلى أن العناصر التسعة "أسست علميا بشكل جيد" من خلال عدد من الدراسات الإضافية المنفصلة.

وقال إنه إن تمكنت الأرض من تجاوز هذه العناصر الـ9، فبالإمكان أن تصبح آمنة نسبيا، غير أنه أكد أنها غير آمنة.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"