البحرية الروسية قد تتسلم زوارق "مسيّرة" مصنوعة من الزجاج البلاستيكي

يجري مصنع "كينغيسيب" الروسي محادثات مع وزارة الدفاع الروسية، بشأن توريد "زوارق مسيّرة متعددة المهام" تم تصميمها على أساس منصة "فيزير" الروسية البحرية.

يذكر، أن المصنع كان قد كشف في منتدى "الجيش – 2023" عن زورق "فيزير" الهيدروغرافي من طراز "غي إر كا 700"، والذي سيستخدم لمراقبة المنطقة الساحلية القريبة.

إقرأ المزيد

وقال المدير التنفيذي لمصنع "كينغيسيب" ميخائيل دانيلينكو:إنه يمكن تكييف هذا الزورق لتنفيذ مختلف المهام، بما في ذلك مهام الدرون البحري الحربي، و"قاتل الدرونات"، ومهمة نقل أفراد الإنزال البحري والحمولة.

وبلغت الحمولة المفيدة للزورق 500 كيلوغرام، وله قدرة عالية على المناورة في عرض البحر. ويصنع جسم الزورق من الزجاج البلاستيكي. ويمكن أن يزوّد بمحرك كهربائي مع شرط انخفاض سرعته، وزيادة مدى عمله حتى 500 كيلومتر. وتصل سرعة النموذج الأساسي للزورق المسيّر 80 كلم/ساعة. و في حال استخدام "فيزير" كالدرون العسكري، سيتم تزويده بخوارزمية العودة الذاتية إلى قاعدته بعد تنفيذ المهمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا