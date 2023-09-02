روسيا تطلق درونا قاتلا للمسيّرات الجوية الصغيرة

طور المهندسون العسكريون الروس مجمعا جويا مسيّرا لمكافحة الدرونات الصغيرة والصغيرة جدا، وهو عبارة عن جناح طائر متكوّن من وحدتين.

وقد تم تزويد "قاتل الدرونات" الطائر الروسي بأجهزة قيادة وملاحة وبطارية كهربائية وكاميرا للرصد الدائري وحاوية توضع فيها وسائل الإصابة الميكانيكية للطائرات بدون طيار.

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جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الرسمي التابع لمعهد الملكية الصناعية الفيدرالي. وتم تطوير المجمع الطائر في أكاديمية "بطرس الأكبر" لقوات الصواريخ الإستراتيجية.

وجاء في التقرير أن "قاتل الدرونات" الطائر يكتشف ويلاحق ويدمّر الدرونات الصغيرة الحجم عن طريق التأثير عليها ميكانيكيا وجعل محركاتها الكهربائية تتعطل عن العمل، وذلك باستخدام الرمل ومسحوق من المواد البلاستيكية وبُردة معدنية.

ولا يحتاج "قاتل الدرونات" إلى دقة عالية للتوجيه والتواجد الدائم فوق موقع ميداني، الأمر الذي يقلل من استهلاك الوقود ويخفض من احتمالية إصابته من قبل العدو.

ويتم التحكم في المجمع الطائر بواسطة لوحة يشغّلها مشغّل على الأرض. وبعد أن يصعد "قاتل الدرونات" إلى الجو تظهر على شاشة اللوحة صور تُرسلها كاميرات الرصد الدائري. وبأمر من المشغل ينتقل "قاتل الدرونات" إلى الطيران الأفقي ويحلّق بالسرعة القصوى إلى المنطقة التي تعمل فيها درونات العدو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا