الخبراء الروس يجدون حلا لحماية الجنود من شظايا القنابل اليدوية

أعلن المعهد المركزي للبحوث الهندسية الدقيقة في روسيا، أنه بدأ باختبار أغطية جديدة تم تطويرها لحماية الجنود من شظايا القنابل اليدوية أثناء المعارك.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"أجرى الخبراء في معهدنا، اختبارات واسعة النطاق على أغطية جديدة، وطوروها لتحمي الجنود أثناء المعارك من شظايا القنابل اليدوية، وتسمى "أغطية Egida-U" حيث توفر الحماية للجندي بنسبة 100% من شظايا قنابل F1 و RGN التي تنفجر على مسافاة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أمتار".

وأضاف البيان:"أغطية Egida-U المعدّلة تزن كيلوغرامين فقط، ويمكنها حماية الجنود من شظايا القنابل اليدوية، التي تصل سرعتها إلى 650 م/ثانية، حيث أظهرت هذه الأغطية أثناء الاختبارات، فعالية ممتازة في مقاومة الشظايا".

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وتبعاً للخبراء في المعهد، فإن الأغطية الجديدة، تعتبر حلاً مثالياً لحماية الجنود أثناء المعارك، كما يمكن استخدامها لحماية المعدات، والأدوات العسكرية أيضاً من شظايا القنابل.

المصدر: سلاح روسيا