"القنفذ".. روبوت عسكري روسي يدعم القوات الخاصة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن القوات الخاصة في الجيش الروسي ستحصل على روبوت عسكري جديد.

وحول الموضوع قال مدير مكتب Spektr الروسي للتصاميم التقنية والعسكرية:"طوّر مكتبنا روبوت (القنفذ) العسكري الجديد، وسنسرسله قريباً ليتم اختباره في مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة، هذا الروبوت تم تطويره بطلب من القوات الخاصة في الجيش الروسي".

وأضاف: "سنرسل لقواتنا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة نسخة تجريبية من هذا الروبوت حالياً، مهمتها استطلاع مناطق العدو وإثارة نقاط إطلاق النار المعادية ليتمكن مقاتلونا من رصدها، ولهذا طُلب منّا زيادة نطاق مسافة الاتصال بهذا الروبوت ليتمكن من الوصول إلى أبعد مسافة ممكنة، الروبوت مجهّز بكاميرات قادرة على المراقبة بزاوية 360 درجة".

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وتبعاً للمعلومات المتوفرة، فإن الروبوت الجديد قادر حالياً على نقل 5 كليوغرامات من الحمولة والمعدات، وسيتم تطوير نسخة محدثّة منه ومجهزة بأسلحة تُستعمل مع الطائرات المسيّرة، كما سيتم تعديله ليكون قادراً على الاقتراب بشكل أكبر من نقاط العدو لضربها والتعامل معها.

المصدر: سلاح روسيا