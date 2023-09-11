الجيش الأوكراني يواجه مشاكل كبيرة في إجلاء الدبابات الغربية المعطوبة من ميدان القتال

أصيبت إحدى دبابات "ليوبارد 2 آ 4" الألمانية الصنع التابعة للجيش الأوكراني في أحد محاور القتال.

وربما حدث ذلك بسبب انفجار لغم تحتها أو أصابها صاروخ موجه أو غيره من الذخائر الروسية. وظلت الدبابة جاثمة على أحد الطرق الترابية المحلية. وجلب الأوكرانيون لإجلائها من ميدان القتال إلى الخطوط الخلفية دبابة "تي – 64 بي في" العادية سوفيتية الصنع. ويبدو أنهم قرروا إجراء تجربة على تلك الدبابة القديمة لأنها لا تصلح أصلا لتلعب دور قاطرة الوحش الدرع أجنبي الصنع بوزن 56000 كيلوغرام.

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لكن المحاولة لم تنجح، وانتهت التجربة بنتيجة مؤسفة بالنسبة للمقاتلين الأوكرانيين، إذ أن مسيرة استطلاعية روسية سجلت تلك المناورة، وبعد فترة قصيرة من الزمن وجهت مسيرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية ضربة قاتلة دقيقة إلى "تي – 64" المصابة ومن حاولوا مساعدتها.

يذكر أن الخبراء العسكريين كانوا يلفتون الانتباه مرارا إلى مشاكل كبيرة تواجهها القوات المسلحة الأوكرانية في إجلاء مدرعاتها من ميدان القتال لأن عربات الإجلاء "بي تي إس – 2" و"بريم – 1" التي ورثتها القوات الأوكرانية عن الجيش السوفيتي ثقيلة جدا. أما عدد مدرعات الإجلاء التابعة لحلف الناتو مثل M88A2 Hercules الأمريكية و Bergepanzer 2 الألمانية فهو قليل، ما يجبر أفراد الجيش الأوكراني على إجراء مثل هذه التجارب في ميدان المعركة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا