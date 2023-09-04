فريدة من توعها في العالم.. روسيا تكشف عن مدرعة هندسية حفارة وجرافة وكاسحة ألغام

ابتكر المهندسون العسكريون الروس عربة تجمع بين دبابة "تي – 90 إم" والمدرعة، قادرة على كسح الألغام وحفر الخنادق ورفع الآليات المعطوبة وسحبها، وتأدية وظائف عسكرية أخرى في الميدان.

ودبابة "أوبيم" الهندسية تعد من أفضل العربات الهندسية بفئتها وأخذ المهندسون عند تصميمها في الاعتبار خبرات غنية تم الحصول عليها في مختلف النزاعات العسكرية.

ويمكن أن تعمل الدبابة الهندسية الجديدة بنجاح تحت نيران العدو في ظروف استخدامه أسلحة الدمار الشامل، كما بمقدورها اجتياز حقول الألغام باستخدام صواعق مغناطيسية غير تلامسية.

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وقادرة على شق مسارات وممرات في الأنقاض والثلوج وقطع أشجار الغابات واقتلاع جذوع الأشجار وحفر الخنادق.

تم تجهيز الدبابة بجرافة قوية، وذراع رافعة بحمولة قصوى تبلغ 7500 كيلوغرام وحفارة يمكن استبدالها بمطرقة هيدروليكية، وقادرة على إخلاء المعدات المعطلة من ميدان القتال.

ومع جميع المعدات القابلة للاستبدال يصل وزنها 54100 كيلوغرام، وتم تزويدها بمحرك بقوة 1130 حصانا، سرعتها القصوى 60 كلم/ ساعة ويمكن أن تسير إلى مسافة 500 كلم دون أن تتزوّد بالوقود

ويتكون الطاقم من فرديْن، وثلاثة خبراء متفجرات، ومزودة ببرج يمكن التحكم به عن بعد ومسلح برشاش كورد 6P49 الثقيل عيار 12.7 ملم.

وأثارت الدبابة الهندسية اهتماما كبيرا لدى خبراء وضيوف منتدى "الجيش – 2023" العسكري التقني الدولي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا