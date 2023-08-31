الجيش الروسي يختبر نظاما إلكترونيا جديدا لحماية الدبابات

تم في منطقة العملية العسكرية الخاصة اختبار مجمع جديد خاص بحماية إلكترونية للدبابات من الدرونات المتحكم فيها يدويا (FPV).

وقد أطلق على المجمع اسم "تريتون". ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن دينيس أوسلومينكو مدير عام الشركة المصنعة للمجمع قوله: "إن الاختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة كانت ناجحة. وأثبتت التكنولوجيا المستخدمة فاعليتها. لكن من الضروري إجراء اختبار أضافي نهاية أغسطس الجاري على المدرعات بمشاركة صناع المجمع".

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وأعاد دينيس أوسلومينكو إلى الأذهان أن منظومة الحماية من درونات FPV (التحكم اليدوي) تتكون من 4 أجهزة لإشعاع الإشارات تم تثبيتها على زوايا الشبكة المضادة للدرونات فوق برج الدبابة. وتحمي تلك الأجهزة الدبابة من هجوم قد يحدث من أي اتجاه وتقوم بإسكات مجالات أساسية للترددات التي تستخدم للتحكم في المسيّرات الجوية. وقد تمت تغذية منظومة الحماية من البطارية أو من الشبكة الكهربائية للدبابة، الأمر الذي يضمن وقاية الدبابات من الدرونات الانتحارية ليلا ونهارا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا