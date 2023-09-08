الصين.. إنماء كلية بشرية داخل جنين خنزير

تمكن علماء صينيون لأول مرة من إنماء ما يشبه كلية بشرية داخل جنين خنزير، ونجاح هذه التجربة سيسمح بابتكار أساليب لزراعة أعضاء الجسم البشري.





وتشير مجلة Cell Stem Cell، إلى أن العلماء تمكنوا في الماضي من إنماء أعضاء الجرذان في الفئران وبالعكس. ولكن المحاولات السابقة لإنماء أعضاء بشرية في جسم خنزير باءت بالفشل.

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ولكن تمكن العلماء الصينيون هذه المرة من تحسين دمج الخلايا البشرية في أنسجة جسم الخنازير. وذلك بإنشاء مزرعة للخلايا المنتشة للخنازير، تلفت جينات SIX1 وSALL1 في الحمض النووي، المسؤولة عن نمو أنسجة الكلى داخل الأجنة. وقد أدى ذلك إلى منع تكوين الكلى في الأجنة وسمح للعلماء بإدخال الخلايا الجذعية البشرية فيها، ما أدى إلى حجب برنامج التدمير الذاتي.

وقد أنشأ الباحثون عدة مئات من أجنة الخنازير باستخدام خلايا بشرية، نمت في أنابيب اختبار في المختبر إلى مرحلة نمو مناسبة، وزرعوا بعضها في 13 أنثى خنزير. نجحت معظم الأجنة في تجذرها وتطورت بشكل طبيعي خلال الـ 28 يوما التالية، وبعد ذلك تقرر إيقاف التجربة.

ووفقا للباحثين تطورت هذه الكلى ضمن المعدل الطبيعي وكانت 50- 60 منها تتكون من خلايا بشرية. كما لم يعثر العلماء على عدد كبير من الخلايا البشرية في الأعضاء النامية الأخرى للخنازير، وهو أمر مهم للغاية من وجهة نظر أخلاقية.

ويشير الباحثون، إلى أن نجاح هذه التجارب يمهد الطريق لإجراء تجارب أطول لزراعة الكلى وأعضاء بشرية أخرى في جسم الخنازير. لأن هذه التجارب ستسمح مستقبلا بإنتاج كمية كبيرة من أنسجة الجسم لتلبية احتياجات علم زرع الأعضاء والأنسجة.

المصدر: تاس