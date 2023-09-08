الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من عربات "بي إم بي – 2" المطورة والمزودة ببرج مدرع حديث

سلم مجمع الصناعات الدفاعية الجيش الروسي دفعة جديدة من عربات المشاة القتالية "بي إم بي – 2" المطورة والمزودة ببرج مدرع حديث.

وجاء على الموقع الإلكتروني لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية أن عربة "بي إم بي – 2" المزودة ببرج "بيريجوك" المدرع أظهرت فاعليتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. ويؤكد الجنود الروس الذين يستخدمون تلك المدرعة ليلا ونهارا قدرتها النارية العالية وقابليتها الممتازة للمناورة.

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وقال المدير التنفيذي لقسم الأسلحة الكلاسيكية والذخائر في مؤسسة "روستيخ" بكخان أوزدويف إن برج "بيريجوك" يزيد إلى حد بعيد من الإمكانات القتالية لعربات المشاة القتالية من الجيل الثاني. وأعاد إلى الأذهان أن مدرعات "بي إم بي – 2" المطورة تم تسليحها بمدفع "2آ42" الأوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش "بي كا تي"المزدوج عيار 7.62 ملم وقاذف القنابل الأوتوماتيكي "آغي – 30 إم" ومنصات لصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

أما مخزون المدفع عيار 30 ملم فصار يحتوي على قذائف "تريزوبكا" الحديث التي يقل عيار رؤوسها عن عيار المدفع،

وعلاوة على ذلك فإن منظومات "كورنيت" التي تحملها العربة تم تزويدها بنظام التوجيه شبه الأوتوماتيكي بالليزر، ما زاد إلى حد بعيد من دقتها. وبفضل كل ذلك يستطيع طاقم العربة تدمير الأهداف المدرعة، بما في ذلك دبابات العدو المزودة بأجهزة الحماية الدينامية ليلا ونهارا على مسافة حتى 8 كيلومترات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا