عربات المشاة القتالية الروسية تحصل على وسائل إضافية للإخفاء والتمويه

تحصل المعدات الحربية الروسية على وسائل الإخفاء والتمويه الحديثة وأجهزة الحماية الإضافية ضد الصواريخ والقذائف المعادية.

وقد كشف منتدى "الجيش – 2023" عن بضع مدرعات تم تزويدها بتلك الوسائل ومن بينها عربات "بي إم بي 2" و"بي إم بي – 3" للجيلين الثالث والثاني التي حصلت على مجموعة الإخفاء والتمويه "ناكيدكا" (السترة) التي من شأنها زيادة تخفي المدرعات عن الأجهزة الرادارية والإلكترونية والحرارية والبصرية. كم إنها تعطي المدرعات مظهرا خارجيا مميزا.

أما الشبكات الواقية والمضادة للذخائر الجوفاء التي توضع فوق سقف الدبابات والمدرعات الأخرى فمن شأنها التقليل من القدرة الخارقة لرؤوس الصواريخ الموجهة البرية والجوية المضادة للدبابات . أما المدرعات فيتم تزويدها بحواجز مدرعة تتحمل الإصابات من رصاص الرشاشات الثقيلة والقناصات.

مع ذلك فإن عربات "بي إم بي" الروسية يتم حاليا تزويدها بأجهزة الحماية الدينامية التي تنتجها على دفعات مؤسسات مجمع الصناعات الدفاعية والتي تحيّد تأثير الذخائر المهاجمة . وعلى الرغم من أن وزنها يزداد قليلا لا يؤثر ذلك على قدرتها على المناورة واجتياز الموانع المائية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا