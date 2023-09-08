بيرو.. اكتشاف مومياء عمرها ألف عام خلال حفريات أثرية

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في ليما عاصمة بيرو على مومياء عمرها حوالي 1000 عام.

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وتشير عالمة الآثار ميريلا غانوزا رئيسة البعثة، إلى أنه عثر على هذه المومياء خلال عمليات الحفر الجارية في حي ميرافلوريس السكني بالعاصمة ليما، حيث تجري أعمال التنقيب في هرم هواكا بوكليانا. وقد عثر على المومياء محاطة بأوان قديمة مصنوعة من السيراميك والمنسوجات وأشياء أخرى.

وتقول: "هذه مومياء شخص بالغ في وضعية الجلوس وأرجله مثنية".

وتضيف "اكتشفنا على رأس المومياء شعرا طويلا وفكا سليما تماما. وعلى الأرجح عاش هذا الشخص في فترة حضارة نشأت على شواطئ بيرو الحديثة منذ حوالي ألف عام. وفي وقت لاحق، اختفت هذه الثقافة مع وصول الإنكا إلى هذه المناطق.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"