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بيرو.. اكتشاف مومياء غريبة مقيدة

العلوم والتكنولوجيا

بيرو.. اكتشاف مومياء غريبة مقيدة
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
المومياء الغريبة
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اكتشف علماء الاثار في بيرو مومياء غريبة مكبلة بالكامل بالحبال في مقبرة تحت الأرض.

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وتشير Daily Mail، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا هذه المومياء الغريبة، في منطقة كاجاماركويلا التي تبعد عن العاصمة ليما بضعة كيلومترات، ولكنهم لم يحددوا جنسها، ويعتقدون أن عمرها بين 800 إلى 1200 عام، وتنتمي إلى حضارة سبقت حضارة الإنكا.

ويقول عالم الآثار بيتر فان دالين لونا، "تكمن السمة الرئيسية لهذه المومياء في أن جميع مناطق جسمها مربوطة بالحبال وأن يديها تغطي وجهها".

ويضيف موضحا، "يرتبط هذا الوضع الغريب للمومياء، على الأرجح بطقوس جنائزية معينة. وان هذا الإنسان عاش في جبال الأنديز قبل 200-600 عام من ظهور الإنكا. ولكن سنعلن المعلومات الأكثر دقة بعد إجراء دراسات إضافية على هذه المومياء الغريبة".

ويشير علماء الآثار، إلى أنه بالإضافة إلى المومياء، عثروا في المقبرة على أدوات شغل حجرية وأوان خزفية فيها آثار مواد نباتية.

المصدر: نوفوستي

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