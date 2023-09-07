ماذا يحدث للحيوانات البحرية في المحيط أثناء الإعصار؟

عندما تضرب الأعاصير القوية الأرض، تكون الأشجار المقتلعة والمنازل المدمرة وغيرها من الدمار واضحة للعيان، ولكن ما يحدث في البيئات البحرية ليس واضحا دائما.

تعيش مجموعة واسعة من الحياة البحرية على طول شبه جزيرة فلوريدا، وهي الولاية الأمريكية التي تضرب فيها الأعاصير اليابسة في أغلب الأحيان.

وبهذا الصدد، قالت ميليسا ماي، الأستاذة المساعدة في علم الأحياء البحرية بجامعة ساحل خليج فلوريدا، ليس لكل الأعاصير التأثيرات نفسها.

لكن آثار العاصفة يمكن أن يكون لها آثارها المدمرة، بدءا من التغيرات في الملوحة إلى تدفق الرواسب والبكتيريا.

ماذا يحدث للحياة البحرية في أثناء الإعصار؟

في العام النموذجي، تحدث حوالي 10 أعاصير في حوض المحيط الأطلسي، الذي يشمل المحيط الأطلسي وخليج المكسيك والبحر الكاريبي، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

ويمكن لقوة الإعصار أن تخلق موجات يبلغ ارتفاعها 60 قدما، والتي تجمع الماء البارد من الأعماق مع المياه السطحية الأكثر دفئا لتندمج معا. ويمكن للتيارات الحاصلة إثارة الرواسب على عمق 300 قدم، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

ويمكن للعديد من الثدييات والأسماك البحرية الانتقال إلى مياه أعمق وأكثر هدوءًا، عند استشعار قدوم عاصفة.

ولمعرفة كيفية استشعارها ذلك، تابع الباحثون تحركات أسماك القرش ذات الرأس الأسود خلال عاصفة استوائية عام 2001، ووجدوا أنها غادرت المنطقة قبل وصولها إلى اليابسة وعادت بعد خمسة إلى 13 يوما.

وافترض العلماء أن انخفاض الضغط الجوي، وتغيرات درجة حرارة الماء، والإشارات المماثلة تنبه الأسماك إلى أن هناك عاصفة وشيكة.

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واستذكر الخبراء إعصار أندرو عام 1992، حيث نفق ما يقدر بنحو 9.4 مليون من أسماك المياه المالحة، حسبما وجدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وربما تكون الرواسب الناتجة عن الإعصار في الأعماق، قد سدت خياشيمها، أو ربما تكون تغيرات الضغط قد شكلت فقاعات غاز النيتروجين القاتلة في دمائها.

وتؤثر الأعاصير أيضا على الحياة البحرية الثابتة أو البطيئة الحركة. وقالت فاليري بول، كبيرة العلماء في محطة سميثسونيان البحرية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع Insider، إنه بعد الأعاصير، "دُفنت طبقات الأعشاب البحرية وشعاب المحار بفعل الرواسب المتحركة".

وجرف إعصار إيان، آنذاك، ما يقرب من 250 سلحفاة بحرية صغيرة إلى الشاطئ.

ماذا يحدث للمحيط بعد الإعصار؟

بعد أن تنحسر العاصفة القوية، يمكن أن تبقى القمامة والنفايات في المسطحات المائية لعدة أشهر أو حتى لفترة أطول.

وقالت ماي: "كان هناك الكثير من الحطام بسبب إعصار إيان في مصبات الأنهار. إن مياه الصرف الصحي يمكن أن تشق طريقها أيضا إلى المجاري المائية، حاملة معها بكتيريا مثل المكورات المعوية والإشريكية القولونية".

كما تؤدي الأمطار والفيضانات الناجمة عن الأعاصير إلى تدفق المياه العذبة إلى البيئات البحرية.

ويمكن للحياة البحرية في كثير من الأحيان أن تتحمل بعض التغيرات في تركيزات الملح، ولكن ليس التغيرات الجذرية أو طويلة المدى.

ومن ناحية أخرى، لا تستطيع الدلافين البحرية العيش في المياه العذبة إلا لفترة قصيرة دون أن تتعرض لآثار خطيرة.

وإذا دفع الإعصار مياه النهر إلى النظام البحري، فإنه يخلق ظروفا مواتية لتكوين أزهار الطحالب الكبيرة.

وأخيرًا، أوضحت ماي أن الأعاصير أحداث طبيعية. وقالت: "إن أنظمتنا البيئية مصممة في الواقع بحيث يتم القضاء عليها نوعا ما، من حين لآخر".

تجدر الإشارة إلى أن تغير المناخ قد لا يؤدي إلى زيادة عدد الأعاصير، لكنه قد يجعلها أكثر شدة، وفقا لوكالة ناسا.

المصدر: ساينس ألرت