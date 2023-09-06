قشرة جوز الهند تخفف وزن الخرسانة

ابتكر علماء جامعة روستوف على الدون الروسية للتكنولوجيا خرسانة بإضافة قشور جوز الهند، تتميز بخفة الوزن وأقل كلفة بنسبة 15 بالمئة مقارنة بنظائرها الحالية.





وتشير مجلة Materials، إلى أنه وفقا للخبراء، يبحث العلماء في العالم دائما عن تركيبات جديدة لخلطات البناء باستخدام نفايات نباتية، وقشرة جوز الهند هي من بين هذه النفايات.

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وقد ابتكر علماء جامعة الدون للتكنولوجيا تركيبة خرسانية جديدة تشكل قشرة جوز الهند حوالي 10بالمئة من وزنها . وفقا لهم ليست قوة وخصائص الأداء الأخرى لهذه الخرسانة أدنى من الخرسانة العادية بل حتى تتجاوزها قليلا، وتكلفتها أقل بنسبة 15بالمئة.

ويقول سيرغي ستيلماخ رئيس قسم تشييد المباني والهياكل الفريدة بالجامعة: "تسمح طريقتنا بحل مشكلة تدوير هذا النوع من النفايات، ما يفيد مناطق عديدة وعرض مادة بناء جديدة في الأسواق تتميز بخفة الوزن وأقل تكلفة من الخرسانة التقليدية".

ويعتبر خفة وزن الخرسانة، وفقا للخبراء، ميزة مهمة في مجال البناء. لأنه يمكن استخدامها في هياكل اعلى وخاصة في ظروف المدن ذات الكثافة السكانية العالية وكذلك في المناطق ذات ظروف هندسية وجيولوجية معقدة.

ووفقا للستيلماخ، تشبه القشرة وظيفيا كسارة الحجر الطبيعي، لأن سطحها خشن و هيكلها متعدد الزوايا. وتساعد هذه الخصائص على تحسين جودة التصاق مكونات الخلطة الاسمنتية، ما يضمن خصائص خرسانية عالية.

ويخطط فريق البحث لمواصلة البحث عن مكونات نباتية لتحل محل الأسمنت وكسارة الحجر والرمل في الخرسانة، و تصميم هياكل من خلطات بناء جديدة اقتصادية وصديقة للبيئة.

المصدر: نوفوستي