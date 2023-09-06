روسيا تبدأ بناء كاسحة جليد حربية جديدة

أقيمت في بطرسبورغ مراسم بدء بناء كاسحة جليد حربية جديدة من مشروع "21180 إم" لصالح الأسطول الشمالي الروسي.

وأطلق على السفينة اسم "سفياتوغور" تيمنّا ببطل الأساطير الشعبية الروسية القديمة.

وستصبح "سفياتوغور" كاسحة الجليد الثانية من أسطول كاسحات الجليد الحربية "21180".

وكانت أولها كاسحة "يفباتي كولوفرات" في إطار استغلال منطقة القطب الشمالي الروسية.

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جدير بالذكر أن كاسحات الجليد من مشروع "21180 إم" قادرة على تمرير السفن الحربية والمدنية في ظروف الجليد المتجمد بعمق أمتار، وقطر السفن ونقل الحمولات وتقديم المساعدة في ظروف الطوارئ.

وإزاحة كاسحة الجليد الجديدة ما يزيد عن 4000 طن، وطولها 82 مترا، وعرضها 19 مترا. أما التقليل من إزاحة السفينة وغطسها، مقارنة بسفن مشروع "21180" فيسمح باستخدامها في مناطق مائية تتميز بعمق أقل، كما يمكن تزويدها بأنظمة دفاع جوي متطورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا