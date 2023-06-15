كاسحة الجليد النووية "روسيا" قيد الإنجاز

أعلن نائب رئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية فيكتور إفتوخوف، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنه من المقرر الانتهاء من بناء كاسحة الجليد النووية "روسيا" عام 2027.

وأوضح أنه تم رصد الميزانية اللازمة للمشروع إرسال جميع البيانات إلى مجمع بناء السفن الروسي "زفيزدا"، فيما لم تعلن روسيا بعد عن السعر النهائي لهذا المشروع العظيم.

وأضاف إفتوخوف: "يمكنني القول إنه من المقرر انتهاء تصنيع الكاسحة عام 2027".

وأعلن نائب رئيس مؤسسة "الطريق البحري الشمالي" في شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية، مكسيم كولينكو، أنه من المقرر انتهاء تصنيع الكاسحتين الخامسة والسادسة من المشروع 22220 في مايو 2024، وأكتوبر 2025 في حوض صناعة السفن بطرسبورغ.

وأعلنت شركة "روس آتوم"، في وقت سابق، أنها ستطلق تسمية "كامتشاتكا" و"ساخالين" على اثنتين من كاسحات الجليد الروسية المستقبلية التي تعمل بالطاقة النووية.

يذكر أن روسيا تمتلك أكبر أسطول من كاسحات الجليد في العالم، وتتقدم بفارق كبير على باقي الدول بعشرات الكاسحات، حيث تواصل تصنيع عدد جديد منها في إطار مشروع "الطريق البحري الشمالي"، الذي سيغير وجهة التجارة العالمية بين الشمال والجنوب.

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المصدر: RT