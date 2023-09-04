روسيا تختبر غواصة جديدة من غواصات "الثقب الأسود"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح الاختبارات الجديدة على أحدث غواصة في سلسلة غواصات Varshavyanka الملقبة "بالثقب الأسود"، لاختفائها الطويل والعميق في مياه المحيطات.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "نجحت غواصة موجايسك الجديدة التي تعمل بالديزل والكهرباء باجتياز اختبار جديد من اختبارات الغوص، وتمكنت من الوصول إلى عمق 190 م تحت سطح الماء في بحر البلطيق".

وتبعا للبيان فإن طاقم الغواصة وبالتعاون مع الفنيين قاموا أثناء الاختبار الأخير بتفقد آلية عمل جميع أنظمة ومعدات الغواصة، ووضعوا خوارزميات مختلفة لتشغيل الغواصة في الأعماق وخوارزميات لطفوها نحو سطح الماء.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن غواصة "موجايسك" نجحت أيضا في أول اختبارات الغوص، وتمكنت خلال الاختبار الأول من الغوص إلى عمق 50 م تحت سطح الماء.

و"موجايسك" هي الغواصة الخامسة من أصل ست غواصات من فئة Varshavyanka تطورها روسيا في إطار المشروع "636.3"، وبدأ العمل على تطويرها في أغسطس عام 2021، وأنزلت إلى المياه أول مرة في 27 أبريل 2023.

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يبلغ طول كل غواصة من غواصات Varshavyanka الروسية 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى.

وتكمن خطورة هذه الغواصات بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تصعب من عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".

المصدر: سلاح روسيا