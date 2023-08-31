الصين تنجح باختبار جهاز هو الأول من نوعه للكشف عن الغواصات

ذكرت صحيفة South China Morning Post أن الصين نجحت بإجراء اختبارات على جهاز فريد من نوعه مخصص للكشف عن الغواصات والآليات البحرية.

وجاء في منشور على الصحيفة: " نجحت الصين في اختبار أول جهاز في العالم لكشف الغواصات يعتمد على تكنولوجيا موجات تيراهيرتز، أجريت الاختبارات على الجهاز في البحر الأصفر بالقرب من مدينة داليان في شمال شرق البلاد، واستخدم العلماء مصدرا صوتيا اصطناعيا لمحاكاة الضوضاء التي تنتشر تحت سطح الماء وتؤدي إلى اهتزازه.. خلال الاختبارات تمكن الرادار من التقاط أشارات تتراوح أطوال موجاتها ما بين 10 إلى 100 نانومتر على الرغم من أنه كان يعتقد في السابق أن مثل هذه الإشارات تعتبر ضعيفة للغاية ولا يمكن التعرف عليها على خلفية الحركة الطبيعية لأمواج البحر".

ونقلت الصحيفة عن العلماء الذين طوروا الجهاز الجديد قولهم: " الجهاز الجديد يتمتع بإمكانات واسعة لرصد الغواصات ويمكن استعماله في مجالات أخرى، أبعاد الجهاز صغيرة بما يكفي ليكون ممكنا تركيبه على الغواصات والسفن الحربية وحتى على الطائرات المسيّرة".

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وأشارت الصحيفة إلى "أن الجهاز الجديد سيعطي سلاح البحرية إمكانيات أكبر، وأن تقنياته الجديدة يمكن أن تفتح فرصا لتطوير معدات تؤمن تواصلا آمنا ما بين الغواصات والسفن والطائرات المسيرة".

المصدر: سلاح روسيا