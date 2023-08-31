طائرات Su-57 ستزود بصواريخ يمكنها إصابة أهدافها من مسافة تصل إلى 300 كيلومتر

السمة المميزة لطائرات Su-57 الروسية من الجيل الخامس، وفقا لمصدر في مجمع الصناعة العسكرية، هي التخفي من الرادارات.

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ويشير المتحدث في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء إلى أن طائرات Su-57 تصيب أهدافها في العملية العسكرية الخاصة حاليا من مسافة 120 كيلومترا. ولكن قريبا ستزود بصواريخ طائرات يمكنها إصابة أهدافها من مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

ويقول: "تنفذ طائرات Su-57 مهمتها في العملية العسكرية الخاصة بدقة ومهارة عاليتين وتصيب أهدافها من مسافة 120 كيلومترا. ولكن قريبا ستزود بصواريخ جوية لضرب أهداف جوية سريعة من مسافة تصل إلى 300 كيلومتر".

ويذكر أن طائرة Su-57 (Felon - حسب تصنيف الناتو) الروسية هي مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الخامس. وهذه الطائرة مخصصة لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية والعائمة على سطح الماء. سرعة الطائرة تفوق سرعة الصوت وأسلحتها داخل جسمها ولها القدرة على التخفي عن الرادارات (تقنية الشبح) ويمكنها القيام بمناورات جوية تعجز عنها الكثير من المقاتلات الأخرى. وهي مزودة بأجهزة ومعدات تسمح لها بتنفيذ بعض وظائف الطيار بما فيها التحليق أوتوماتيكيا والاستعداد لاستخدام الأسلحة.

المصدر: تاس