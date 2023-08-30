اليابان تصنع جيلا جديدا من الفرقاطات الحربية لجيشها

أعلن موقع Naval News أن اليابان تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من الفرقاطات الحربية لصالح جيشها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع: "أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن الشركات التي اختارتها لتطوير وتصنيع جيل جديد من فرقاطات FFM لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد، وشركة Mitsubishi Heavy Industries ستكون المقاول الرئيسي في هذا المشروع، وستتعاون معها شركة (JMU)".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الفرقاطات اليابانية الجديدة ستحصل على قدرات قتالية شبيهة بتلك الموجودة في المدمرات البحرية، وستحصل على أنظمة دفاع صاروخي أمريكية الصنع.

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وتخطط وزارة الدفاع اليابانية للحصول على عدة سفن "FFM" من الجيل الجديد، ومن المفترض أن تعلن العام القادم مبلغ الصفقات التي سيتم في إطارها تصنيع هذه السفن.

وسيبلغ طول كل فرقاطة من الفرقاطات اليابانية الجديدة 142 مترا، وعرضها 17 م، ومقدار إزاحتها للمياه 4880 طنا، أي أنها ستكون أكبر بشكل ملحوظ مقارنة بفرقاطات "FFM" التي تملكها اليابان حاليا.

المصدر: سلاح روسيا