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الهند تدعم سلاح بحريتها بسفن جديدة

العلوم والتكنولوجيا

الهند تدعم سلاح بحريتها بسفن جديدة
youtube/Defence Decode
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أعلن موقع Naval Today أن الهند ستزود سلاح البحرية في جيشها بمجموعة من السفن الجديدة.

وجاء في منشور على الموقع: "وقعت وزارة الدفاع الهندية عقدا مع شركة Hindustan Shipyard Limited لشراء 5 سفن دعم وإمداد عسكري من فئة FSS، وبلغت قيمة الصفقة حوالي 2.3 مليار دولار".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفن الجديدة ستتم صناعتها بالكامل من قبل شركة Hindustan Shipyard Limited الهندية، وستبنى من معدات هندية الصنع أيضا، الأمر الذي يتماشى مع سياسة الهند في الاستغناء عن المكونات الأجنبية في مجال الصناعة العسكرية.

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وستستخدم هذه السفن بشكل رئيسي لإمداد السفن والآليات البحرية بالماء والوقود والذخيرة والأشياء الضرورية الأخرى، كما ستستعمل في مهام الإنقاذ وتقديم المساعدة في أثناء الكوارث الطبيعية.

وسيبلغ طول كل سفينة من سفن "FSS" الهندية الجديدة نحو 230 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 45000 طن، وسيكون بإمكانها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع 12 ميلًا بحريًا في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا

 

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