روسيا تنزل إلى المياه سفينة نقل مدني من جيل جديد

احتفلت مدينة نيجني نوفغورود مؤخرا بإنزال سفينة جديدة إلى المياه، طوّرت لتؤمن خدمات النقل المائي السريع والآمن في المدينة وضواحيها.

وحول الموضوع قال حاكم منطقة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين: "هذه السفينة هي أول سفينة من أصل 3 سفن من فئة Meteor يتم تصنيعها للعمل في نيجني نوفغورود بموجب الاتفاقيات الموقعة مع شركة Transport Leasing Company الروسية .. وتشهد روسيا حاليا ولادة جديدة لسفن النقل المدني المجهزة بأجنحة مائية، وإن تزويد الأسطول الروسي بمثل هذه السفن سيحسن حركة النقل المائي بين الأقاليم في بلادنا".

ومن جهته قال سيرغي إيتاليانتسيف، المدير العام لمكتب التصاميم في شركة "أليكسييف" الروسية التي صنعت السفينة المذكورة: "إنزال هذه السفينة إلى المياه أمر مهم بالنسبة لمنطقة نيجني نوفغورود، فهذه السفينة تنتمي إلى جيل جديد من السفن العالية السرعة المخصصة لنقل الركاب، وهذه السفن ستؤمن نوعا جديدا من الخدمات التي تضمن الراحة والأمان والسرعة والأداء الممتاز.

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يبلغ طول كل سفينة من سفن "Meteor" الروسية 35.8 م، وعرضها 9.3 م، ويمكنها قطع 700 كلم في كل رحلة، والحركة بسرعة تصل إلى 57 كلم/سا، كما يمكنها العمل بشكل ممتاز في الأنهار.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا تخطط لتشغيل مجموعة من سفن "Meteor" الجديدة في نهر الفولغا لتأمين خدمات النقل المدني ما بين المدن والمناطق الممتدة على طول النهر.

المصدر: سلاح روسيا